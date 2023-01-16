إندلاع حريق مهول بمصنع polyester في وادي السمار

إندلع حريق ضخم اليوم الإثنين، على الساعة الثانية زوالا و43 دقيقة، في مصنع polyester قرب محطة البنزين بالمنطقة الصناعية وادي السمار في العاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، يحتوي المصنع على مادة البوليسترسن polystyrène.

وتمت السيطرة على الحريق ومنع إنتشاره لباقي انحاء المصنع، فيما لا تزال عملية التدخل متواصلة.

وتم تسجيل إصابة شخصين بضيق في التنفس في هذا الحادث، تم إسعافهما في عين المكان ثم نقلهما لمستشفى سليم زميرلي.

وأظهر مقطع فيديو مصور، نشرته صفحة “النهار” على فايسبوك، سحابة دخان سوداء كبيرة تتصاعد إلى السماء في مكان الحريق.

هذا وتم تجنيد 10 شاحنات اطفاء، وسيارتي إسعاف وشاحنة السلم الميكانيكي في هذا الحريق.

https://web.facebook.com/EnnaharTv/videos/1311188012757061/