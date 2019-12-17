إندلاع حريق مهول بمقر بنك “BNP” بالشراقة واحتراق 6 سيارات

اندلع حريق مهول في مقر بنك BNP بالشراقة، وأتى على أجزاء كبيرة منه، أين شب الحريق في موقف السيارات الخاص بالبنك

وحسب المعلومات الاولية التي تحصلت “النهار أونلاين” عليها، فإن الحريق قدى أتى بالكامل على 6 سيارات وشاحنة صهريج كانت مركونة بموقف السيارات التابع للبنك.

وتحاول فرق من الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل أن ينتقل إلى بنايات وأجزاء اخرى من المقر، وتبقى أسباب الحريق مجهولة إلى حد الساعة.

واكدت مصالح الحماية المدنية، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية في هذا الحادث.

✅العاصمة: إندلاع #حريق بمقر بنك BNP Paribas بـ #الشراقة ✅العاصمة: إندلاع #حريق بمقر بنك BNP Paribas بـ #الشراقة🔴 أسباب #الحريق في مقر بنك BNA بالشراقة لا تزال مجهولة Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Mardi 17 décembre 2019

هناك حريق كبير في حي #عمارة في BNP Paribasإنشاء الله سلامات 😨 Publiée par ‎Cheraga city الشراقة مدينة‎ sur Mardi 17 décembre 2019

هناك حريق كبير في حي #عمارة في BNP Paribasإنشاء الله سلامات 😨 Publiée par ‎Cheraga city الشراقة مدينة‎ sur Mardi 17 décembre 2019

هناك حريق كبير في حي #عمارة في BNP Paribasإنشاء الله سلامات 😨 Publiée par ‎Cheraga city الشراقة مدينة‎ sur Mardi 17 décembre 2019