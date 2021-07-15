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إندلاع حريق مهول في سيدي بلعباس بسبب تسرب الغاز

بقلم نادية بن طاهر
إندلاع حريق مهول في سيدي بلعباس بسبب تسرب الغاز
صور الحريق الذي اندلع بشارع باستور في سيدي بلعباس إثر تسرب الغاز
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إندلع حريق إثر تسرب غاز كبير، بسبب أشغال حفر على مستوى شارع باستور، بحي عبو، ببلدية سيدي بلعباس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تلقى مركز التنسيق العملي، مكالمات هاتفية على الرقم الأخضر 1021 مفادها وجود تسرب غاز كبير متبوع بحريق.

وسخرت الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس، لهذا الحريق، 8 شاحنات إطفاء بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى سيارات إسعاف وتعداد بشري قدر بـ 45 عون بمختلف الرتب.

وتمت العملية تحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية وبحضور السلطات المحلية.

وأكدت ذات المصالح، عدم تسجيل أي خسائر بشرية تذكرفي هذا الحريق، حيث تم إنقاد المساكن والمحلات المجاورة، بالاضافة إلى جرافة، وهذا بفضل التدخل السريع وإحترافية أعوان الحماية المدنية بمختلف الرتب.

حريق سيدي بلعباس

حريق سيدي بلعباس

حريق سيدي بلعباس

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960801
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