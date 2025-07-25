إندلاع عدة حرائق اليوم في هذه الولايات

تدخلت فرق الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، لإخماد حرائق الغابات والأدغال التي اندلعت في عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فإن عمليات الإخماد لا تزال جارية في بعض المناطق. بينما تمكنت الفرق من إخماد حرائق أخرى بشكل كامل.

وفي برج بوعريريج، ما تزال فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق في غابة بمنطقة القريو. وهي نقطة حدودية بين بلديات جعافرة، القلة، وتفرق.

وفي سوق أهراس، تتواصل عمليات إخماد حرائق الغابات في مشتة الفحيص ببلدية عين الزانة. بالإضافة إلى منطقتي مشتة مجردة والفج لبيض ببلدية مشروحة.

وفي المقابل، أخمد حريق غابة في بلدية إغيل علي، بولاية بجاية، وتحديداً في منطقة البوني.

وفي ولاية تيزي وزو، تمت السيطرة على حريق أدغال وأحراش في بلدية آيت يحي، بمنطقة تيزي لبيرقية.

كما تمكنت الفرق من إخماد حرائق في ولاية قالمة، شملت حريق أدغال في بلدية مجاز الصفاء بمنطقة ذراع لعراس. وحريق آخر في بلدية بن جراح عند نقطة حدودية بين ثلاث بلديات.

وفي ولاية ميلة، أخمدت الحرائق في بلدية تسالة المطاعي بمنطقة مشتة عين كبيرة. وفي بلدية سيدي خليفة بدوار الصوالح الدهامشة.

وتتواصل عمليات المراقبة والحراسة في بعض هذه المناطق للتأكد من عدم تجدد النيران.