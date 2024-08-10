إندلاع عدة حرائق بهذه المناطق في تيزو وزو

تدخل وحدات الحماية المدنية لتيزي وزو والبويرة وبدعم بطائرات الاخماد AT 802، اليوم السبت، لإخماد حرائق إندلعت في عدة مناطق وغابات بتيزي وزو.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، إندلعت حرائق في كل من قرى تاقرارت “توريرت موسى”، وتقراقرا ببلدية ايت محمود. وقرى ايت فراح “بوحاق” ببلدية الأربعاء ناث ايراثن.

كما إندلع حريق بغابة آيت فراح إمربطن ببلدية الأربعاء نايث ايرثن، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة. وإندلع حريق بغابة بعزوزة ببلدية الأربعاء نايث ايرثن، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

فيما إندلع حريق غابة بمنطقة تخوخت بالطريق الوطني رقم 30 ببلدية آيت محمود، حيث تم اخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

ولا تزال عمليات الاخماد متواصلة بتدعيم من فرق التدخل لولاية تيزي وزو في عملية اخماد حريق غابة ببني دوالة بالرتل المتنقل للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

وكذا الرتل المتنقل لولاية البيض، والرتل المتنقل لولاية النعامة. والمفرزة الجهوية لولاية البليدة، و06 طائرات AT802، وطائرة BE200.

وتدعو الحماية المدنية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر.