إندلاع عدة حرائق عبر الوطن اليوم

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات والأدغال والأحراش، اليوم الخميس، على الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وحسب بيان للمديرية، إندلع في ولاية بجاية، حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ترشة بلدية القصر، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

كما إندلع حريق أدغال وأحراش بحي 300 مسكن ببلدية وادي غير في نفس الولاية، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي البليدة، إندلع حريق أدغال وأحراش بحوش بوغلال ببلدية وادي العلايق، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

أما في ولاية جيجل، فإندلع حريق في غابة بالمكان المسمى أولاد بو النار ببلدية جيجل، حيث تم إخماد الحريق. فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفيما يخص حرائق المحاصيل الزراعية، إندلع حريق في أشجار مثمرة بدوار الفرنان ببلدية عين السبت في سطيف. حيث تم إخماد الحريق نهائيا.