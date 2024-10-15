إندلاع عدة حرائق عبر الوطن اليوم

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، اليوم الثلاثاء، على الساعة الثانية والنصف زوالا.

وحسب بيان للمديرية، إندلع في ولاية بجاية، حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تحانوت، حيث تم إخماد الحريق نهائيًا.

وفي تيزي وزو، إندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قريا، ببلدية أزفون، حيث تم إخماد الحريق نهائيًا.

أما في ولاية جيجل، فإندلع حريق غابة بالمكان المسمى الزعاترة، ببلدية برج الطهر، حيث تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما إندلع حريق غابة بالمكان المسمى أم الحوت، ببلدية تاكسنة، اين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وإندلع حريق غابة بالمكان المسمى أمازيط، ببلدية الشقفة، أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وإندلع حريق غابة بالمكان المسمى الوطية ببلدية سلمى بن زيادة، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية بومرداس، إندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية الثوابت، ببلدية دلس، حيث تم إخماد الحريق نهائيًا.

أما فيما يخص حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار، إندلع في سطيف، حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى قرية تاحمامت ببلدية ماوكلان، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية ميلة، إندلع حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى بني قشة بمركز بلدية يحيى بني قشة، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

أما في عين الدفلى، فإندلع حريق نخيل وحشائش يابسة بالمكان المسمى عين الطلبة، ببلدية حمام ريغة، حيث تم إخماد الحريق نهائيًا.