إندلاع عدة حرائق عبر الوطن

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة الثانية زوالا.

وحسب بيان للمديرية، إندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيعينصرت ببلدية أزفون في تيزي وزو، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي باتنة، إندلع حريق غابة حوز بومرزوق بقرية كوندورسي ببلدية وادي الشعبة، أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

أما بالنسبة لحرائق المحاصيل الزراعية، إندلع حريق أشجار مثمرة بتالو شيبة ببلدية مليانة في عين الدفلى، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي المغير، إندلع حريق نخيل بجانب الطريق الوطني رقم 03 ببلدية سطيل، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.