إندلاع عدة حرائق عبر الوطن

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، اليوم الجمعة، على الساعة الواحدة زوالا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع حريق في غابة بقرية أيت علاوة ببلدية أبودرارن في تيزي وزو. حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي جيجل، إندلع حريق أدغال وأحراش بالقبيبات ببلدية جميلة، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة. كما إندلع حريق بغابة بالمكان المسمى أخروف ببلدية الميلية، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

أما بالنسبة لحرائق المحاصيل الزراعية، إندلع حريق أشجار مثمرة بحي مونجة ببلدية بجاية، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي المسيلة، إندلع حريق أشجار مثمرة بحي البساتين ببلدية حمام الضلعة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

أما في ولاية برج بوعريريج، فإندلع حريق أشجار مثمرة بالطريق الوطني رقم 05 لشبور ببلدية برج بوعريريج. حيث تم إخماد الحريق نهائيا.