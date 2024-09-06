إندلاع عدة حرائق عبر الوطن

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات والأدغال والأحراش، اليوم الجمعة، إلى غاية الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

وحسب بيان لذات المصالح، إندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أزغار ببلدية بني كسيلة في بجاية، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي تيزي وزو، إندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تاناجلت ببلدية واقنون، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

فيما إندلع حريق أدغال وأحراش بقرية اشرعيون ببلدية مزرانة، أين تم إخماد الحريق، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما إندلع حريق أدغال وأحراش بتيزي بوشان ببلدية عزازقة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

أما في ولاية سكيكدة، إندلع حريق أدغال وأحراش بعين السوق ببلدية السبت، أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وبالنسبة لحرائق المحاصيل الزراعية، إندلع حريق نخيل بواد الغروس يبلدية الغروس، في بسكرة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

كما إندلع حريق نخيل في حي فلياش ببلدية بسكرة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي سكيكدة، إندلع حريق أشجار مثمرة بمنطقة شيخ الضيف ببلدية رمضان جمال، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.