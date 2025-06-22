إندلاع عدة حرائق عبر الوطن

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، اليوم الأحد، على الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع في بجاية، حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية حلافة، ببلدية أدكار. حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي البليدة، اندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ﺍﻟﻜﺮﺍﺵ، ببلدية الشريعة. حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

كما اندلع حريق أدغال وأحراش، بالمكان المسمى جبل كراش، ببلدية الحمدانية، في المدية، أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي سكيكدة، اندلع حريق غابة، بالمكان المسمى منطقة أجادن ببلدية قنواع، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وبالنسبة لحرائق المحاصيل الزراعية، اندلع في قالمة، حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى ﻣﺸﺘﺔ تازوريت ببلدية بئر الشهداء. حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي سكيكدة، اندلع حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية واد القصب، ببلدية صالح بوالشعور، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.