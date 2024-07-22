إندلاع عدة حرائق عبر الوطن

نشرت مصالح الحماية المدنية، الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 14سا00د، عبر مختلف ولايات الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع في ولاية بجاية، حريق أدغال وأحراش بأشيخونن ببلدية اوزلاقن، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

فيما إندلع حريق أدغال وأحراش بسيدي يونس ببلدية أوزلاقن، حيث تم اخماد الحريق نهائيا. وكذا حريق أدغال وأحراش بفورنان ببلدية اوزلاقن، حيث تم إخماد الحريق نهائيا. وحريق أدغال وأحراش بأغبان ببلدية أوزلاقن، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية تيزي وزو، إندلع حريق أدغال وأحراش ببلدية تيزي وزو، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفيما يخص حرائق المحاصيل الزراعية، إندلع حريق أشجار مثمرة بابوزيدن ببلدية اوزلاقن ببجاية، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.