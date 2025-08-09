إندلاع عدة حرائق عبر هذه الولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن حصيلة محدثة حول الوضع العام للحرائق المندلعة بعدة ولايات من الوطن، إلى غاية الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تواصل فرق الإطفاء جهودها لإخماد حرائق جديدة وناشطة في الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية بعدة ولايات.

وتؤكد هذه الحصيلة على حالة التأهب القصوى التي تعمل بها الفرق لمواجهة المخاطر المختلفة في هذه الفترة.

وتتركز عمليات الإخماد حاليًا في مواقع حيوية. ففي ولاية بجاية، لا تزال عملية مكافحة حريق أدغال وأحراش جارية في منطقة آيت سلام ببلدية إغرم.

كما تتواصل الجهود في ولاية جيجل للسيطرة على حريق أدغال وأحراش بمنطقة قنامييد ببلدية سيدي معروف.

وفي ولاية سوق أهراس، تعمل فرق الإطفاء على إخماد حريق شب في أشجار مثمرة بمشتة الرديدة ببلدية أولاد إدريس.

ومن جهة أخرى، تمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد حريق أدغال وأحراش بمنطقة زيراوة ببلدية القادرية بولاية البويرة. مع استمرار عملية الحراسة لمنع تجدد النيران.

وتؤكد هذه الحصيلة على المجهودات المستمرة التي تبذلها فرق الإطفاء لضمان سلامة المواطنين وحماية الثروات الطبيعية. مع دعوة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر.