إندلاع عدة حرائق عبر هذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن حصيلة جديدة حول الوضع العام للحرائق، اليوم الجمعة، إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد عدد من الحرائق في مناطق مختلفة، في حين لا تزال الجهود متواصلة في مواقع أخرى عبر عدة ولايات.

وفي هذا السياق، تواصل فرق الإطفاء عملياتها الميدانية لإخماد حرائق الأدغال والأحراش في ولاية جيجل بمنطقة أولاد علي ببلدية منصورية.

كما تتواصل عمليات الإخماد في ولاية بجاية في كل من تالة خالد ببلدية أوقاس، تامدة نحميش ببلدية طيبان. وتاوريرت إغيل ببلدية تاوريت إغيل.

أما في ولاية سطيف، فلا تزال عملية إخماد حريق الأشجار المثمرة بقرية بني جماتي ببلدية بني شبانة جارية.

وفي المقابل، تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على عدد من الحرائق وإخمادها نهائياً.

حيث أعلنت عن إخماد حريق الأدغال والأحراش بقرية شرفة في بلدية أزفون بولاية تيزي وزو.

وفي ولاية بجاية، تم الإخماد النهائي لحريق الأدغال والأحراش بالمكان المسمى المرج إغيل في بلدية أيت إسماعيل.

كما تم إخماد حريق الغابة بواد المالحة ببلدية ماوكلان بولاية سطيف، مع استمرار عملية الحراسة لمنع تجدده.

وتؤكد هذه الحصيلة على حالة التأهب المستمرة التي تبديها فرق الحماية المدنية في التعامل مع مختلف الحرائق عبر البلاد.