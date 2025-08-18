إندلاع عدة حرائق عبر هذه الولايات

تواصل فرق الحماية المدنية، جهودها الميدانية لإخماد عدد من حرائق الغابات والأدغال التي ما زالت مشتعلة في عدة ولايات، في الوقت الذي تمكنت فيه من السيطرة الكاملة على حرائق أخرى.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، لا تزال فرق الإطفاء تكافح عدة حرائق في ولايات مختلفة.

ففي عنابة، تتواصل عملية إخماد حريق أدغال وأحراش في منطقة بوحديد. وفي سطيف، يجري العمل على السيطرة على حريق غابة في منطقة واد سوكة.

كما تتواصل عمليات الإخماد في تيبازة، حيث اندلع حريق غابة في منطقة برج الغولة. بينما في جيجل، تجري فرق الحماية المدنية عملية حراسة بعد إخماد حريق أدغال وأحراش في منطقة أولاد علي جبل الكوف، لضمان عدم اندلاعه مجددًا.

وفي المقابل، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد عدد من الحرائق بشكل نهائي. ففي تيزي وزو، تمت السيطرة على حريق غابة في قرية آيت إسعاد. وفي جيجل، تم إخماد حريق غابة في منطقة الأربعاء.