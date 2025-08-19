إندلاع عدة حرائق عبر هذه الولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية عن آخر مستجدات الحرائق المندلعة عبر عدة ولايات من الوطن، إلى غاية اليوم الثلاثاء، على الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تواصل فرق الإطفاء جهودها الكبيرة لمكافحة الحرائق المشتعلة في عدة ولايات.بينما تمكنت من السيطرة الكاملة على بعضها.

وتستخدم الفرق الدعم البري والجوي في عمليات الإخماد، خاصة في المواقع الصعبة.

حرائق قيد الإخماد والمراقبة

تتركز عمليات الإخماد حاليًا في عدة مناطق. في بجاية، تتواصل الجهود لإخماد أربعة حرائق في بلدية تاوريرت إغيل، خراطة، درقينة وتيزي نبربر.

كما تكافح الفرق في تيزي وزو حريق أدغال في بلدية عزازقة. وفي سكيكدة، ما زالت جهود الإطفاء مستمرة في قرية بو الزيتون. بينما في بومرداس، يتم العمل على إخماد حريقين في بلدية بودواو.

وتشهد كل من قسنطينة وسوق أهراس حرائق أدغال تتواصل عمليات إخمادها.

في المقابل، وبعد إخماد حريقين في الجزائر وسطيف، تواصل الفرق المراقبة لضمان عدم اندلاع النيران مجددًا.

حرائق تم إخمادها بالكامل

وفي المقابل، تمكنت فرق الإطفاء من تحقيق نجاحات في إخماد بعض الحرائق بشكل نهائي.

ففي بجاية، تم إخماد حريق غابة بقرية تابلاكت. وفي تيزي وزو، تمت السيطرة على حريق أدغال في بلدية فريحة. وأخيرًا، تم إخماد حريق غابة في بلدية شرشال بولاية تيبازة.