إندلاع عدة حرائق عبر هذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن حالة حرائق المحاصيل الزراعية والغابات والأشجار لنهار اليوم الجمعة، إلى غاية الساعة الواحدة زوالا.

وحسب بيان للمديرية، تم بولاية أم البواقي، وفي بلدية العامرية، إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة هنشير حزام.

كما تم ببلدية الزرق، إخماد حريق الحشائش اليابسة الشعير، بمنطقة مشتة عين بن عياد.

وفي تيارت، تم ببلدية توسنينة، إخماد حريق بمحاصيل زراعية بمنطقة وادياط.

كما تم بولاية قالمة، إخماد حريق الأحراش والقمح بمنطقة مشتة عين خروبة، ببلدية هواري بومدين.

وفي ولاية وهران، تم إخماد حريق أشجار والحصيدة بمنطقة حي رابح، ببلدية مسرغين.

كما تم إخماد حريق بمحاصيل زراعية بمنطقة مشتة غياضة، ببلدية إبن مهيدي، في الطارف.

وفي ولاية سوق أهراس، تم إخماد حريق بمحاصيل زراعية بمنطقة مشتة البطوم، ببلدية تاورة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل حريق أشجار مثمرة بمشتة الزاوية، ببلدية سيدي مروان، في ميلة.

فيما تدخلت ذات المصالح، ببلدية تاجنانت، لأجل حريق محاصيل زراعية بمشتة الطين.