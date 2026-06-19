إندلاع عدة حرائق عبر هذه الولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، نشوب 15 حريقاً مسّت الغابات والمحاصيل الزراعية عبر عدة ولايات.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فإن الحرائق تمثلت في 4 حرائق غابات وأدغال، و11 حريقاً للمحاصيل والأشجار المثمرة والنخيل.

وتواصل وحدات الإطفاء عملياتها الميدانية لإخماد الحرائق المتبقية. حيث لا تزال العملية جارية بحريق أدغال ببلدية بني معوش في ولاية بجاية.

كما تستمر جهود الإخماد بولاية تبسة لحريق غابة بجبل العاطف ببلدية بكارية، فيما أُخمِد حريق بلدية مسيسنة نهائياً.

وبولاية ميلة، أُخمِد حريق مشتة زغابة بشلغوم العيد وهو تحت الحراسة. بينما جُندت الإسعافات لإخماد حريق محاصيل ببلدية القلعة في غليزان.

وفي سياق متصل، نجح مخطط التدخل في إخماد حريق محاصيل زراعية بباتنة وهو تحت الحراسة ببلدية قصر بلزمة.

وشهدت ولايات أم البواقي، البويرة، وسعيدة إخماداً نهائياً لـ 5 حرائق مسّت حقولاً زراعية وأشجاراً مثمرة بنجاح.

كما أُخمدت نهائياً حرائق أخرى بولايات برج بوعريريج، ميلة، وحريقي نخيل بغرداية والقرارة، بفضل سرعة تدخل فرق الحماية المدنية.