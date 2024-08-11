إندلاع عدة حرائق عبر هذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات اليوم الأحد على الساعة الثانية زوالا.

وحسب بيان للمديرية، عرفت ولاية بجاية، إندلاع حريق غابة باقمون اوقردوش ببلدية ادكار، أين لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

كما إندلع بنفس الولاية، حريق بغابة بوغيدن ببلدية برباشة، وحريق بغابة مزوارة ببلدية أكفادو، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

فيما إندلع حريق أدغال وأحراش بأشرشور بيلدية سيدي عيش، وتم إخماد الحريق نهائيا.

وفي تيزي وزو، إندلع حريق بغابة ثاوريث موسى ببلدية ايت محمود، وحريق بغابة آيت فراح إمربطن، وحريق غابة بعزوزة ببلدية الأربعاء نايث ايرثن، أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

فيما إندلع حريق غابة بمنطقة تخوخت بالطريق الوطني رقم 30 ببلدية آيت محمود، أين تم اخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي ولاية المدية، إندلع حريق غابة بالقويعة ببلدية الزبيرية، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي سوق أهراس، إندلع حريق غابة بمشتة محبوبة ببلدية المشروحة، وتم اخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما إندلع حريق أدغال وأحراش بمشتة عين الرشاش ببلدية المراهنة، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

أما حرائق المحاصيل الزراعية، إندلع حريق أشجار مثمرة بآيت مبارك ببلدية تاسكريوت في بجاية، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية المسيلة، إندلع حريق نخيل بحي الوئام ببلدية بوسعادة، وتم إخماد الحريق نهائيا.