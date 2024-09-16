إندلاع عدة حرائق عبر هذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، اليوم الإثنين، على الساعة الواحدة زوالا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تاراريخ ببلدية بوكرام، بالبويرة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية بجاية، إندلع حريق غابة بالمكان المسمى تيمري محمود ببلدية أدكار، وتم إخماد الحريق، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما إندلع حريق أدغال وأحراش بتجزئة 130/131 ببلدية القصر، وتم إخماد الحريق نهائيا.

وإندلع حريق أدغال وأحراش بلعزيب سيدي صادق ببلدية بني معوش، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية قالمة، إندلع حريق أدغال وأحراش بمشتة عين النشمة ببلدية رأس العقبة، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.