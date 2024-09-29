إندلاع عدة حرائق عبر هذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، اليوم الأحد، على الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وحسب بيان للمديرية، إندلع حريق أدغال وأحراش، بالمكان المسمى أبونجاح ببلدية ماكودة، في تيزي وزو، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

كما إندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية الشرفة أوفلة ببلدية أزفون، حيث لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي ولاية تيبازة، إندلع حريق أدغال وأحراش، بالمكان المسمى دوار اخليفاين ببلدية الأرهاط، حيث لا تزال عملية إخماد الحريق متواصلة.

أما حرائق المحاصيل الزراعية، فإندلع حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى اتين قصر زاوية، في أدرار، حيث لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي خنشلة، إندلع حريق نخيل بالمكان المسمى برين ببلدية الولجة، أين أخمد الحريق نهائيا.