إندلاع عدة حرائق عبر هذه الولايات

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، اليوم الإثنين، على الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وحسب ذات المصالح، فإن الحرائق تم تسجيلها في كل من أدغال وأحراش بالمكان المسمى درادرا ببلدية ذراع القايد في بجاية، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

كما إندلع حريق غابة بالمكان المسمى اشراحن ببلدية كنديرة، أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية البويرة، إندلع حريق غابة بالمكان المسمى عين سلطان ببلدية بوكرام، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

كما إندلع حريق غابة بقرية بقاص ببلدية القادرية، أين تم إخماد الحريق، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي ولاية تيزي وزو، إندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى حدودة ببلدية ماكودة، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما إندلع حريق غابة بالمكان المسمى أقني بوعفير ببلدية مقلع، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وإندلع حريق غابة بالمكان المسمى مداح ببلدية تيزي غنيف، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة. كما إندلع حريق غابة بقرية تبوحسانت ببلدية أبي يوسف، أين تم إخماد الحريق، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما إندلع حريق غابة، بمنطقة لمتلتي ببلدية أولاد عطية، في سكيكدة، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي ولاية بومرداس، إندلع حريق أدغال وأحراش بقرية عطوشة ببلدية عمال، حيث تم اخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي ولاية تيبازة، إندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى خزان الماء الخشب المقدس ببلدية قوراية، أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وبالنسبة لحرائق المحاصيل الزراعية، إندلع حريق أشجار مثمرة بقرية أحفير ببلدية بني موحلي في سطيف. أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.