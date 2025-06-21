إندلاع عدة حرائق عبر هذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، اليوم السبت، بمختلف ولايات الوطن.

وحسب بيان للمديرية، إندلع في ولاية بجاية، حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ﺗﻴﺰﻱ ﻋﺠﻴﺴﺔ، ببلدية ﺳﻤﻌﻮﻥ. أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

كما اندلع حريق أدغال وأحراش، بالمكان المسمى ﺍﻋﺰﻭﻧﻦ، ببلدية ﺇﻏﺮﻡ، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية البليدة، إندلع حريق أدغال وأحراش، بالمكان المسمى ﺍﻟﻜﺮﺍﺵ ببلدية الشريعة. أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفيما يخص حرائق المحاصيل الزراعية، إندلع في ﺗﻴﺎﺭﺕ، حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﺔ، ببلدية ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺸﻼﻟﺔ. حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي ﺍﻟﺠﻠﻔﺔ، إندلع حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺳﻲ ﺩﻫﻴﻢ بلدية ﺑﻮﻳﺮﺓ ﺍﻷﺣﺪﺏ. أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وإندلع في سطيف، حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى ﺣﻲ ﺑﻴﻼﺭ ببلدية ﻋﻤﻮﺷﺔ. حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

كما إندلع حريق محاصيل زراعية، بالمكان المسمى ﺗﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﺱ، ببلدية ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﻯ. حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.