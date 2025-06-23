إندلاع عدة حرائق عبر هذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، اليوم الإثنين، على الساعة الثانية بعد الزوال.

وحسب بيان للمديرية، إندلع في بجاية، حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية حلاف، ببلدية أدكار، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية البليدة، إندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ﺍﻟﻜﺮﺍﺵ، ببلدية الشريعة، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وإندلع في ولاية المدية، حريق أحراش وأشجار مثمرة بالمكان المسمى منصورة، ببلدية العمارية، حيث أخمد الحريق نهائيا.

كما إندلع ببلدية الحمدانية، حريق أدغال وأحراش، بالمكان المسمى جبل كراش-تالة عشة، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي سكيكدة، وبالضبط، ببلدية قنواع، إندلع حريق غابة بالمكان المسمى منطقة أجادن، أين تم اخماد الحريق، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

أما في تيزي وزو، فإندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تاقنيس، ببلدية آيت يحي، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وببلدية أزفون، إندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى آيت نعايم، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.