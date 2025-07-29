إندلاع عدة حرائق عبر هذه الولايات

تواصل فرق الحماية المدنية، جهودها الحثيثة لمكافحة عدد من حرائق الغطاء النباتي التي اندلعت في ولايات مختلفة.

ووفقا لآخر التحديثات الصادرة عن الحماية المدنية، تمت السيطرة على بعض البؤر. فيما لا تزال النيران مشتعلة في مناطق أخرى، وتُبذل أقصى الجهود لإخمادها.

وفي ولاية المدية، وتحديدا ببلدية بعطة، تتواصل عملية إخماد حريق الغابة الذي شب في المكان المسمى سبت البلوط.

وتعمل فرق الإطفاء بلا كلل للسيطرة على هذا الحريق الذي يمثل تحديا كبيرا بسبب طبيعة المنطقة.

وفي المقابل، تمكنت مصالح الحماية المدنية في تيزي وزو، من إخماد حريق الأحراش نهائيًا في حي عدل ببلدية ذراع الميزان.

وبالنسبة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار، تم في ولاية ميلة، وتحديدًا ببلدية حمالة، نجحت الفرق في إخماد حريق طال أشجارًا مثمرة بالقرب من مقبرة الشهداء.

ورغم السيطرة على النيران، إلا أن عملية الحراسة لا تزال متواصلة في الموقع لضمان عدم تجدد الحريق وحماية الممتلكات الزراعية.

وتُشكل هذه الحرائق خطرًا كبيرًا على البيئة والممتلكات، وتُذكر بأهمية اليقظة والتعاون المستمر بين المواطنين ومصالح الحماية المدنية للتصدي لهذه الكوارث الطبيعية.

وتُهيب السلطات بالمواطنين توخي الحذر الشديد وعدم القيام بأي ممارسات قد تؤدي إلى اندلاع الحرائق. خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.