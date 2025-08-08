إندلاع عدة حرائق عبر هذه الولايات

كشفت الحصيلة العامة لحرائق الغطاء النباتي، الصادرة عن مصالح الحماية المدنية على الساعة 08:30 صباحًا، عن جهود مكثفة لمواجهة سلسلة من الحرائق التي اندلعت في غابات وأدغال بعدة ولايات.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تواصل فرق الإطفاء عملياتها الميدانية للسيطرة على هذه الحرائق، فيما تمكنت بالفعل من إخماد غالبيتها.

كما لا تزال عمليات الإخماد جارية في ولاية البليدة. حيث اندلع حريق في أدغال وأحراش بمنطقة بن سعدة ببلدية جبابرة. وكذلك الأمر في ولاية ميلة بمشتة بوداود ببلدية تسالة المطاعي.

وفي المقابل، تمكنت الفرق من إخماد حريق أدغال وأحراش بمنطقة الماثن في بلدية شميني بولاية بجاية. وحريق غابة بقرية رابح مطاطلة في بلدية بين الويدان بولاية سكيكدة. مع استمرار عمليات الحراسة في كلا الموقعين لمنع تجدد النيران.

كما أعلنت مصالح الحماية المدنية عن الإخماد النهائي والكامل للعديد من الحرائق عبر مختلف الولايات. وتشمل هذه المناطق كلًا من بلديات أميزور، وادي غير، خراطة، تالة حمزة، تيزي نبربر وامعدان بولاية بجاية. بالإضافة إلى حريق في عين البيضاء ببلدية قرومة بولاية البويرة.

كما تم إخماد جميع الحرائق بولاية تيزي وزو، وتحديدًا في غابة تيزي لفير ببلدية عزازقة. ومواقع أخرى في بلديات عين الحمام، سيدي نعمان، بوجيمة وتيزي وزو.

وشملت الحرائق التي تم السيطرة عليها نهائيًا قرى في ولايات سطيف، الطارف، ميلة، قالمة، جيجل وباتنة. مما يؤكد على حجم الجهود المبذولة لحماية الثروة الغابية في البلاد.