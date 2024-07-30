إندلاع عدة حرائق عبر هذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 14سا00د.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع حريق أدغال وأحراش، في ولاية بجاية، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية تيزي وزو، إندلع حريق غابة بقرية تابورث ببلدية إيفيغا، وتم إخماد الحريق، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما إندلع حريق غابة بقرية ايت وازن ببلدية ماكودة، حيث تم إخماد الحريق عملية الحراسة متواصلة.

وفي جيجل، إندلع حريق غابة أولاد عنان ببلدية الميلية، وتم إخماد الحريق، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما إندلع حريق غابة بجبل الغواث بلدية الحدادة في سوق أهراس، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

كما تم إخماد حريق غابة بمشتة الفرينة ببلدية أولاد مومن، وتم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي ولاية سكيكدة، إندلع حريق غابة بمنطقة جبل دانبو ببلدية القل، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية ميلة، إندلع حريق أدغال وأحراش بحي سيدي بويحي ببلدية ميلة، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

كما إندلع حريق أدغال وأحراش بحي 240 مسكن ببلدية ميلة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وبالنسبة لحرائق المحاصيل الزراعية، إندلع حريق نخيل بمنطقة طريق الزاب ببلدية أوماش، في بسكرة. حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي سوق أهراس، إندلع حريق أشجار مثمرة بمشتة ظلية ببلدية الزعرورية، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.