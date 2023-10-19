إندلاع عدة حرائق غابات بهذه الولايات

إندلعت عدة حرائق غابات عبر ولايات مختلفة من الوطن، حيث تم إخماد 3 منها وعملية إخماد باقي الحرائق متواصلة.

وحسب المديرية العامة للحماية المدنية، فإن الحالة العامة لحرائق الغابات على الساعة الواحدة زوالا و20 دقيقة هي كالتالي:

تم إخماد كل من حريق غابة بولعابة ببلدية أولاد يحيى خدروش في ولاية جيجل، وكذا حريق غابة قرية الييثن ببلدية الصحاريج في البويرة. وحريق غابة أولاد زاهية ببلدية سيدي الربيع في المدية.

فيما لا تزال عملية إخماد حريق غابة ازرو نبشار ببلدية اميزور في بجاية متواصلة. كما تتواصل عملية إخماد حريق غابة قرية عين السدمة ببلدية قنواع في سكيكدة وحريق غابة مشتة المحامدية ببلدية أولاد مومن في سوق أهراس.

وكذا حريق غابة الحمرة ببلدية تاكسنة في جيجل، أين تم تدعيم فرق التدخل بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية جيجيل وولاية ميلة.