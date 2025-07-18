إندلاع عدة حرائق في جيجل

إندلعت عدة حرائق اليوم الجمعة، في ولاية جيجل، لأحراش وأعشاب، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لإطفائها.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية الطاهير بالدكارة، من أجل حصر وإخماد نهائي لحريق أحراش وأعشاب يابسة مع حماية اسطبل للحيوانات، أين تم تسجيل مساحة محروقة 500 مربع.

كما تدخلت فرق الوحدة الثانوية الشقفة، ببلدية القنار من أجل حصر وإخماد نهائي لحريق أعشاب وأحراش وبقايا معصرة الزيتون ومنع انتشاره.

وتدخلت فرق المركز المتقدم بوتياس، بمنطقة بومعد ببلدية اولاد يحى من أجل حصر وإخماد نهائي لحريق أعشاب وأحراش، حيث بلغت المساحة المحروقة حوالي 1500 متر مربع.