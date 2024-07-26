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إندلاع عدة حرائق في هذه الولايات

بقلم نادية بن طاهر
إندلاع عدة حرائق في هذه الولايات
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كشفت مصالح الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع حريق أدغال وأحراش بمشتة القراير ببلدية الدهوارة بولاية قالمة. حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

فيما إندلع حريق غابة بمنطقة تيغريمت واد الخميس ببلدية حرازة في برج بوعريريج، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية ميلة، إندلع حريق أدغال وأحراش بمشتة البادسي ببلدية حمالة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

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