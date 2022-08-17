إندلاع 10 حرائق بعدة ولايات منها 8 لا تزال مشتعلة

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة للحرائق على المستوى الوطني إلى غاية الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء.

وحسب بيان للمديرية، تم تسجيل 10 حرائق منها 8 لا تزال فيها عمليات الاخماد متواصلة، وحريقين تحت الحراسة.

وتم تسجيل هذه الحرائق بكل من ولايات الطارف، بحريق في عين القصبة ببلدية زيتونة، وحريق ببلدية بن صالح، أين لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

بالإضافة إلى حريقين في ولاية تيزي وزو، في بلدية آيت الشافع، أين لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وكذا حريق في ولاية تيبازة، بدوار واعلي في بلدية الناظور، أين لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

بالإضافة إلى حريقين في ولاية سكيكدة، حيث سجل حريق ايمازن ببلدية اولاد عطية، وحريق هلالة، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وحريقين في ولاية سوق أهراس، ببلدية عين الزانة، أين لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

بالإضافة إلى حريق في عين الدفلى، بمنطقة بني بودن، حيث لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما تم تسجيل حريق جنان الباي ببلدية صرايدي في ولاية عنابة، أين لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وأكد بيان الحماية المدنية، أن أعوانهم، يبذلون جهودا كبيرة في اخماد الحرائق.

كما تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لاخماد الحرائق.

كما أشار البيان، إلى تسخير الوحدة الجوية للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي لإخماد الحرائق بولاية سكيكدة.