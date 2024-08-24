إندلاع 11 حريقا عبر الوطن اليوم

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، اليوم السبت، على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع في ولاية تيزي وزو، حريق أدغال وأحراش. بالمكان المسمى تابورت العنصر ببلدية أسي يوسف، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

كما إندلع حريق في غابة بوزوران ببلدية باتنة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي تبسة، إندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى جبل الدكان، أين تم إخماد الحريق نهائيا.

كما اندلع في سكيكدة، حريق في غابة بمنطقة بيازن ببلدية عين القشرة، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي جيجل، إندلع حريق غابة بالمكان المسمى أخاروف ببلدية الميلية، حيث لا تزال عملية الاخماد مستمرة.

أما في ولاية برج بوعريريج، إندلع حريق غابة بقرية لحشاشنة في بلدية ثنية النصر، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفيما يخص حرائق محاصيل زراعية، فقد إندلع في ولاية بسكرة، حريق نخيل بمنطقة زاوية بلواعر في بلدية مليلي. حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية تقرت، إندلع حريق نخيل بالمكان المسمى محييط ورايح ببلدية النزلة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي سوق أهراس، إندلع حريق أشجار مثمرة بمشتة الفدان في بلدية سوق أهراس، حيث لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

أما في ولاية المغير، إندلع حريق نخيل بالمكان المسمى المنطقة الفلاحية عين المرجة ببلدية سيدي عمران. حيث لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما إندلع حريق نخيل بالمكان المسمى المنطقة الفلاحية بوعيشة في قرية تمرنة ببلدية سيدي عمران. حيث تم إخماد الحريق نهائيا.