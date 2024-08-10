إندلاع 13 حريقا بهذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات اليوم السبت، على الساعة الخامسة مساء.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع حريق غابة باقمون اوقردوش ببلدية ادكار في بجاية، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي تبسة، إندلع حريق أدغال بجبل الحوض ببلدية مرسط، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي ولاية تيزي وزو، إندلع حريق غابة آيت فراح إمربطن ببلدية الأربعاء نايث ايرثن، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

كما إندلع حريق غابة بعزوزة ببلدية الأربعاء نايث ايرثن، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وإندلع حريق غابة بمنطقة تخوخت بالطريق الوطني رقم 30 ببلدية آيت محمود، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما إندلع حريق غابة بقراريث ثوريث موسى ببلدية الأربعاء آيت محمود، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

فيما تم إخماد حريق غابة واد عيسي ببلدية تيزي وزو.

وفي ولاية جيجل، إندلع حريق أدغال وأحراش تيمدوان ببلدية سيدي عبد العزيز، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي سوق أهراس، إندلع حريق غابة بمشتة محبوبة ببلدية المشروحة، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي المسيلة، إندلع حريق أشجار مثمرة معذر الدفلى ببلدية خبانة، حيث تم اخماد الحريق نهائيا.

وفي عين الدفلى، إندلع حريق اشجار مثمرة هوارة ببلدية جندل، حيث تم اخماد الحريق نهائيا.

كما إندلع حريق أشجار مثمرة بسيدي العيساوي ببلدية واد الشرفاء، حيثتم اخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي إن صالح، إندلع حريق نخيل بالبركة 02 ببلدية إن صالح، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.