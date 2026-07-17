إندلاع 147 حريقًا وإبعاد 285 عائلة خلال 24 ساعة

أفادت مصالح الحماية المدنية، بتسجيل إجمالي 147 حريقًا للغطاء النباتي “غابات، أدغال وأحراش المحاصيل الزراعية وبساتين النخيل” عبر عدة ولايات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمكنت فرق التدخل من الإخماد النهائي لـ 108 حرائق. فيما وضعت 20 حريقًا آخر تحت الحراسة والمراقبة المستمرة. في حين لا تزال عمليات الإخماد متواصلة للسيطرة على 19 حريقًا متبقيًا.

وفي ولاية بجاية، تتواصل جهود الإخماد ببلديات شميني، أكفادو، وأوزلاقن بدعم جوي وبري. مع إبعاد 10 عائلات (حوالي 40 فردًا) كإجراء احترازي.

فيما تستمر في ولاية البليدة، العمليات ببلديات بوعينان، حمام ملوان، وأولاد يعيش. بمساندة طائرات الإطفاء ورتلي الشلف والمدية، حيث تم إبعاد 200 عائلة (نحو 1000 فرد) كإجراء وقائي.

كما تتواصل عمليات الإخماد، بولاية البويرة، وببلدية معلة بدعم جوي وبري. مع إبعاد 39 عائلة وتحويل 19 شخصًا للمستشفى (منهم 4 بحروق خفيفة، 13 بضيق تنفس، وشخص مصاب بكسور).

وفي ولاية سوق أهراس، تستمر الجهود ببلدية أولاد مومن، حيثُ أدت الحرائق إلى احتراق كلي لـ 12 منزلًا أرضيًا. ونفوق 50 رأسًا من الماعز، وإجلاء 4 عائلات تضررت منازلهم.

كما تتواصل عمليات الإخماد بكثافة في كل من تلمسان (بني صميل)، سعيدة (أولاد إبراهيم ومولاي العربي). وسكيكدة (الشرائع، تمالوس، وأم الطوب - مع إبعاد 20 عائلة). وعنابة (سرايدي)، المدية (واد حربيل والميهوب)، وبومرداس (الناصرية وشعبة العامر – مع إبعاد 12 عائلة).

وتخضع عدة بؤر تم إخمادها للمراقبة لمنع تجدد النيران بولايات بجاية، تلمسان، تيزي وزو. والمدية، معسكر، برج بوعريريج، بومرداس، سكيكدة، البليدة، والبويرة.