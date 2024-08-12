إندلاع 15 حريقا عبر عدة ولايات

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات على الساعة الثالثة والنصف زوالا.

وحسب بيان للمديرية، إندلع حريق بغابة باقمون اوقردوش ببلدية ادكار، وحريق بغابة مزوارة ببلدية اكفادو في بجاية، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي ولاية تيزي وزو، إندلع حريق بغابة آيت فراح إمربطن ببلدية الأربعاء نايث ايرثن، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما إندلع حريق بغابة بعزوزة ببلدية الأربعاء نايث ايرثن، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

فيما إندلع حريق بغابة بمنطقة تخوخت بالطريق الوطني رقم 30 ببلدية آيت محمود، وتم اخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما إندلع حريق بغابة بقراريث ثوريث موسى ببلدية آيت محمود، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وإندلع حريق أدغال وأحراش قرب متوسطة تينهينان ببلدية أبي يوسف، أين لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وإندلع حريق أدغال وأحراش بقرية صليحة ببلدية ماكودة، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي سطيف، إندلع حريق أدغال وأحراش بقرية تازمورت ببلدية ايت نوال مزادة، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وإندلع حريق أدغال وأحراش بقرية ثانرين ببلدية آيت تيزي، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي جيجل، إندلع حريق بغابة بمشاط ببلدية الميلية، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

أما في الطارف، فإندلع حريق بغابة تحوانيتمشتة الفحيص ببلدية عين الكرة، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

كما إندلع حريق بغابة بقرية محمد الطيب بالمكان المسمى العساسة ببلدية بوحجار، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي أم البواقي، إندلع حريق بغابة بجبل الريح ببلدية هنشير تومنغي، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

أما بالنسبة لحرائق المحاصيل الزراعية، إندلع حريق أشجار مثمرة بديار لفتات ببلدية الطوب في سكيكدة، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.