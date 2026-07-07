إندلاع 15 حريقا عبر هذه الولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية إلى غاية الساعة الواحدة زوالًا، عبر الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي الحرائق 14 حريقًا عبر عدة ولايات، أُخمد منها 5 حرائق نهائيًا، و3 حرائق تحت الحراسة. فيما لا تزال عمليات الإخماد جارية للسيطرة على 6 حرائق متبقية.

وفيما يتعلق بوضعية حرائق الغابات والأدغال والأحراش، تتواصل عمليات الإخماد بولاية بجاية إثر نشوب حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مصباح في بلدية أوقاس.

كما تتواصل الجهود الميدانية بولاية تيزي وزو لإخماد حريق أدغال وأحراش بقرية رفضى التابعة لبلدية عزازقة. في حين أُخمد حريق غابة بقرية قطي غابة الحيارة ببلدية سيدي علي بن يوب في ولاية سيدي بلعباس وهو حاليًا تحت عملية الحراسة.

أما بخصوص حرائق الأشجار المثمرة والنخيل، فتستمر عملية الإخماد بولاية الأغواط إثر نشوب حريق بطريق الرحى في بلدية الغيشة.

وبالمقابل، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق نخيل نهائيًا بالطريق الوطني رقم 03 تحت الجسر ببلدية بسكرة. بالإضافة إلى إخماد حريق أشجار مثمرة نهائيًا بقرية الرافور في بلدية أمشدالة بولاية البويرة.

وفي جبهة حرائق المحاصيل الزراعية، نجحت المصالح في الإخماد النهائي لثلاثة حرائق. الأول بقرية العواودة في بلدية سوق الخميس (ولاية البويرة). والثاني بمنطقة قمرود في بلدية الحساسنة (ولاية سعيدة). والثالث بمشتة عين الصنب في بلدية سلاوة عنونة (ولاية قالمة).

كما تم إخماد حريقين آخرين وهما تحت الحراسة، بكل من تاجموت في بلدية عين تالوت (ولاية تلمسان). ومشتة أوسكورت في بلدية أولاد خلوف (ولاية ميلة).

وفي سياق متصل، لا تزال عمليات الإخماد متواصلة ومكثفة من طرف أعوان الحماية المدنية لحريقين متبقيين في قطاع المحاصيل الزراعية. حيث تجري العملية الأولى بسيدي لحسن في بلدية بني مستار بولاية تلمسان. وتتواصل العملية الثانية بدوار أولاد إسماعيل التابع لبلدية وادي السلام في ولاية غليزان. فضلاً عن حريق محاصيل بمنطقة سكرانة ببلدية سيدي عبد الرحمن في ولاية تيارت.