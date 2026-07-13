إندلاع 16 حريقاً عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الحماية المدنية، في حصيلة لها حول الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية، بتسجيل إجمالي 16 حريقًا عبر عدة ولايات، وذلك إلى غاية الساعة الواحدة من زوال اليوم الاثنين.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمكنت فرق التدخل من الإخماد النهائي لـ 8 حرائق. فيما وضعت حريقين اثنين تحت الحراسة والمراقبة المستمرة. في حين لا تزال عمليات الإخماد متواصلة للسيطرة على 6 حرائق متبقية.

وفي تفاصيل العمليات الميدانية، تستمر الجهود لإطفاء النيران ببلدية جمورة في بسكرة، وبلدية القور بتلمسان. إضافة إلى بلديتي عين الروى والدهامشة بسطيف، والبراية بوهران، وسدراتة بسوق أهراس.

وفي المقابل، تمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد حرائق المحاصيل والأشجار والنخيل نهائيًا بكل من تيمقاد بباتنة. وسيدي عقبة ببسكرة، وآيت لعزيز بالبويرة، وتاقديت ببرج بوعريريج. وعين أرنات بسطيف، وبوحشانة بقالمة، والحوامد بالمسيلة، ونقوسة بورقلة.

في حين تخضع المساحات المتضررة في بلدية زردازة بسكيكدة وبني حميدان بقسنطينة، لعملية حراسة مستمرة لتفادي تجدد النيران.