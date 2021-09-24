إندلاع 18 حريقا في جيجل

أعلنت مصالح الحماية المدنية بجيجل، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن تسجيل إندلاع 18 حريق عبر مناطق متفرقة.

وحسب ما جاء في البيان، فقد تم اخماد لحد الان 7 حرائق، فيما يبقى 11 حريق تواصل فرق الحماية المدنية اخماده.

وأوضضح المصدر نفسه، أن الحرائق مست 12 بلدية موزعة كما يلي :

الحرائق ذاتاهمية و التي مازالت مشتعلة :

حريق غابة بمنطقة تاغراست باولاد ميمش ببرج الطهر الشقفة

حريق غابة بمنطقة بوعفرون بالشحنة الطاهير

حريق غابة بمنطقة بلعيدن بتاكسنة

حريق غابة بمنطقة القوبيا بالعوانة

بالإضافة الى التدخل في الحرائق الأخرى :

حريق منطقة القصاب بالميلية

حريق منطقة السبت /القربة بالعوانة

حريق منطقة الدنينة بالطاهير

حريق منطقة الشوشية بالعوانة

حريق منطقة واد القطن بالجمعة بني حبيبي

حريق منطقة المنتاية بسيدي معروف

فيما تم اخماد الحرائق التالية :

اخمادحريق منطقة مرشيشة بقاوس

اخماد حريق منطقة طريق الطلاين بالشقفة

اخماد حريق منطقة الشماشمة بقاوس

اخماد حريق منطقة اولاد موسى بقاوس

اخماد حريق منطقة الجودة بجيملة

اخماد حريق منطقة ازاون بالامير عبد القادر