إندلاع 20 حريقا عبر هذه الولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية إجمالي 20 حريقًا للغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية إلى غاية الساعة الواحدة من زوال اليوم السبت.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، نجحت فرق الإطفاء في الإخماد النهائي لـ10 حرائق عبر الوطن. بينما تتواصل عمليات السيطرة على 10 حرائق أخرى دون تسجيل أي حريق تحت الحراسة.

وتستمر جهود إخماد حريق أحراش تالة عطا بأيت إسماعيل في بجاية بدعم جوي من 3 طائرات AT 802 بـ 3 رميات. وبري من رتل الجلفة بـ 4 شاحنات.

وفي قالمة، تتواصل عملية إخماد حريق غابة قيقمبة بقلعة بوسبع تحت قيادة مدير العمليات. وحريق سبع مزارع بالنشماية بدعم جوي مكثف بـ 6 طائرات AT 802 وطائرة BE200.

ويشهد حريق النشماية إسنادًا بريًا بـ 8 شاحنات لرتل أم البواقي، و8 شاحنات لمفرزتها الجهوية. و9 شاحنات تابعة للمفرزة الجهوية لولاية الطارف.

كما تتواصل عمليات الإخماد لحريقي الأدغال والأحراش بقرية غرابة في سور الغزلان بالبويرة. وبالمكان المسمى برج القايل ببلدية عصفور في ولاية الطارف.

وفي قطاع المحاصيل والأشجار، تستمر عمليات الإطفاء بقرية عين البرج بالعامرية في أم البواقي. وأمام مستشفى فرانس فانون بالبليدة، وبقرية الخربة بعين عباسة في سطيف.

ولا تزال النيران قيد الإخماد بالمكان المسمى الكرابعية ببلدية سدراية في المدية. وبمشتى افتيس التابعة لبلدية تسدان حدادة في ولاية ميلة.

وبالمقابل، تم الإخماد النهائي لحريق أحراش عين عالي بتسدان حدادة بميلة، وحرائق محاصيل بجامعة بسطيف. وعين المانعة بسعيدة، وعين زيتونة وكاف الصبيحي بقالمة.

واكتمل إخماد حرائق محاصيل بعين إسماعيل بوامري في المدية، وبراكتية بأولاد دراج في المسيلة. وأشجار بعوين زريقة بالبرج، وترميل بفرجيوة في ميلة، وأولاد بوزيان بجليدة في عين الدفلى.