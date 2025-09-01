إندلاع 21 حريقا عبر هذه الولايات اليوم

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل 21 حريقا عبر عدة ولايات من الوطن، تم إخماد البعض منها، مع استمرار جهودها في إخماد 9 حرائق للغابات والأحراش.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمت هذه العمليات بدعم بري وجوي في بعض المناطق، مثل حريق الشلف في واد الداموس، وبجاية في ايورسين، وسكيكدة في منطقة اللوحة، وذلك لضمان السيطرة السريعة على النيران. وتتركز الحرائق المتبقية في تيزي وزو، جيجل، سطيف، وبومرداس.

السيطرة على 12 حريقًا

وفي المقابل، تمكنت فرق الإطفاء من تحقيق نجاح كبير بالسيطرة على ما مجموعه 12 حريقًا.

حيث تم إخماد 6 حرائق بشكل نهائي في ولايات بجاية وتيزي وزو وجيجل. بينما تم وضع 6 حرائق أخرى تحت الحراسة لمنع تجددها في البويرة، جيجل، قالمة، سوق أهراس، وتيبازة.