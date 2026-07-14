إندلاع 21 حريقًا عبر عدة ولايات

أفادت مصالح الحماية المدنية، في حصيلة لها حول الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية، بتسجيل إجمالي 21 حريقًا عبر عدة ولايات، وذلك إلى غاية الساعة الواحدة من زوال اليوم الثلاثاء.

وحسب الإحصائيات العامة للمديرية العامة للحماية المدنية، فإن جهود التدخل مكنت من الإخماد النهائي لحريقين اثنين. فيما وضعت فرق الإطفاء 5 حرائق تحت الحراسة والمراقبة المستمرة. في حين لا تزال عمليات الإخماد متواصلة للسيطرة على 14 حريقًا متبقيًا.

وفي تفاصيل العمليات الميدانية للحرائق المتواصلة، تستمر التدخلات مدعومة بالتعزيزات البرية والجوية لإخماد النيران بكل من غابة المعذر بباتنة. وغابة بني معوش ببجاية (بدعم من 3 طائرات إطفاء والرتل المتنقل والمفرزة الجهوية للبويرة)، وغابة الهاشمية بالبويرة. وفي ولاية سطيف، تتواصل العمليات ببلديات عين الكبيرة، آيت تيزي. وبني موحلي، وبني ورتيلان بدعم من رتل ومفرزة المسيلة ومفرزة برج بوعريريج.

كما تتواصل عمليات الإخماد بغابة مولاي العربي بسعيدة (بدعم من 3 طائرات طراز AT 802 وطائرة BE 200 ورتل معسكر ومفرزة سيدي بلعباس). وغابة وادي تاوريرة بسيدي بلعباس، وغابة العلمة بعنابة، وأحراش الركنية بقالمة. وأحراش بن داود ببرج بوعريريج، وغابة لرجام بتيسمسيلت.

أما في ولاية ميلة، فقد تم تفعيل مخطط النجدة الولائي وتنصيب مركز قيادة عملي للسيطرة على حريق بلدية حمالة. بدعم بري من قسنطينة وأم البواقي وجوي عبر 3 طائرات إطفاء.

وفي المقابل، نجحت الفرق الميدانية في الإخماد النهائي لحريقي غابة ذراع الميزان بتيزي وزو، وغابة بلدية ويلان بسوق أهراس. فيما تخضع المساحات المتضررة لعملية حراسة مستمرة لتفادي تجدد النيران بكل من بلدية عين الحمام بتيزي وزو. والمنطقة الحدودية بين بني يلمان وسيدي عيسى بالمسيلة. وبلدية الحامة بخنشلة، بالإضافة إلى بلديتي أعميرة آراس وحمالة بولاية ميلة.