إندلاع 26 حريقا عبر هذه الولايات

أحصت مصالح الحماية المدنية إجمالي 26 حريقًا للغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية إلى غاية الساعة الواحدة والنصف، زوال اليوم الجمعة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، نجحت فرق الإطفاء في الإخماد النهائي لـ 15 حريقًا عبر الوطن. بينما تخضع غابة واد ماسين ببرج الأمير خالد في عين الدفلى لحراسة مستمرة.

كما تتواصل عمليات إخماد 10 حرائق متبقية، من بينها حريق غابة قيقمبة بقلعة بوصبع في قالمة بدعم من المفرزة الجهوية لأم البواقي وطائرة BE200 للجيش الوطني الشعبي وطائرات AT-802.

كما تستمر الجهود الجوية بـ 3 طائرات AT-802 لإخماد حريق سبع مزاير بالنشماية في قالمة. بالتزامن مع تواصل عمليات إخماد حريقي إخبال بأوزلاقن وكيبوش بأدكار في ولاية بجاية.

وفي سياق متصل، تتواصل عمليات الإطفاء لحريق غابة أسوول بإيلولة أمالو في تيزي وزو. وحريق أحراش عين جوهرة بعين السبت في ولاية سطيف.

وقضت فرق الإطفاء نهائيًا على حريقي بجاية بالأربعة في تيشي والجامع أوزكري بسوق الاثنين. إلى جانب حريقي النخيل بقصر عنطر بأدرار وقرية الشوشة بالحاجب في بسكرة.

وشمل الإخماد النهائي حريقي أشجار مثمرة بقرية اسولة وقرية سعيد عبيد بالبويرة. وحريق مزرعة عقاب لوصيف 2 بوادي العثمانية في ولاية ميلة.

وفي قطاع المحاصيل، أُخمدت نهائيًا حرائق ببئر الذهب بتبسة، وأولاد رياح بتلمسان، ومليليحة بالجلفة. وحريقي حي لوناما وحي سيساوي بقسنطينة، ودوار الخضورات بتيسمسيلت. والبقرات بالعامرة في عين الدفلى، والعلايلية بعين تيموشنت، ودوار المداحة بغليزان.

وبالمقابل، لا تزال جهود الإخماد متواصلة لحرائق محاصيل بمشتة أولاد سي خوثير بسطيف، ومدخل بلدية أولاد هلال بالمدية. والزقاقرة ببوراشد في عين الدفلى، ومشتة الرتبة بأم العظايم في سوق أهراس.