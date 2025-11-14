إندلاع 29 حريقا في 24 ساعة.. هذه حالة الحرائق عبر الوطن

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، إلى غاية الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إحصاء 29 حريقا، أُخمد منها نهائيا 17 حريق، و3 حرائق تحت الحراسة، فيما لا تزال عمليات الإطفاء جارية بـ9 حرائق.

تيبازة.. عمليات الإخماد متواصلة

وفي ولاية تيبازة، تتواصل اليوم، عمليات إخماد حريق غابة، بالمكان المسمى دوار بوخليجة، ببلدية الأرهاط.

أين تم تسخير، 7 شاحنات، وفرقة راجلة، وحافلة، وتم تدعيم الجهود بـ3 رتل متنقلة لولاية عين الدفلى وبومرداس وغليزان، وطائرة BE200.

كما تتواصل عملية إخماد حريق غابة، بالمكان المسمى غابة بوزولة، ببلدية شرشال.

أين تم تنصيب مركز قيادة عملياتي بقيادة المدير العام للحماية المدنية.

فيما تتواصل عملية إخما حريق غابة عمارشة، ببلدية مسلمون، وتم تسخير شاحنتان، بدعم من رتل البليدة، ورتل المدية، وطائرة BE2000.

كما إندلع حريق غابة، بالمكان المسمى غابة شولة، ببلدية بني ميلك، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة. وتم تسخير رتل متنقل لولاية الشلف “4 شاحنات”.

وتتواصل عملية إخماد حريق غابة، بالمكان المسمى دوار الإخوة مرسلي، ببلدية مسلمون. اين تم تسخير شاحنتان ، بدعم من رتل البليدة.

وفي ولاية المدية، لا تزال عملية الإطفاء متواصلة، بحريق غابة، بالمكان المسمى خزرون، ببلدية الحمدانية. أين تم تسخير 10 شاحنات إطفاء.

وبولاية تيزي وزو، تم إخماد حريق أدغال وأحراش، بطريق أيت أرقان نحو واسيف، ببلدية أيت تودرت.

وفي تلمسان، تم إخماد حريق أحراش، بالمكان المسمى الكدية، ببلدية تلمسان، وهو تحت الحراسة.

كما أخمد حريق أدغال وأحراش، بالمكان المسمى قرية أولاد بن زيان، ببلدية بني مستار، وهو تحت الحراسة.

فيما لا تزال عملية إخماد حريق غابة، بالمكان المسمى القلعة، ببلدية تلمسان، متواصلة.

وفي ولاية عين الدفلى، تم إخماد حريق غابة، بالمكان المسمى قرية بن يوسف، ببلدية تاشتة زقاغة، وهو تحت الحراسة.

كما تتواصل في بجاية، عمليات إخماد حريق أحراش، بالمكان المسمى إخثمان، ببلدية بوخليفة.

وفي ولاية الشلف، تتواصل عمليات إخماد حريق غابة، بالمكان المسمى بوخندق، ببلدية سيدي عكاش.

وبالعاصمة، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بشارع قادوش عبد القادر، ببلدية حيدرة. كما تم إخمادحريق أدغال وأحراش بشارع محمد دوار، ببلدية محمد بلوزداد.

وفي جيجل، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى جيبل، ببلدية وجانة.

وفي البليدة، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بوجبار، ببلدية بوقرة. كما تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أولاد سعيد، ببلدية مفتاح.