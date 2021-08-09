إندلاع 3 حرائق بولاية المدية

إندلعت اليوم الإثنين 3 حرائق معهولة على مستوى بلدية الحوضان بولاية المدية. حيث تم تسجيل حريق أحراش أمام ثكنة الفج. وحريق احراش بالمكان المسمى خوخدة. وحريق احراش بالمكان المسمى اولاد الباهية.

وحسب بيان للحماية المدنية،فإن هذه الحرائق متباعدة بحوالي 3كلم، بلدية فج الحوضان دائرة تابلاط. وتقوم وحدات الحماية المدينة بعملية الاخماد الآن بوحدات فج الحوضان، العزيزية و تابلاط. كما يستمر إخماد حريق غابة بوغار من طرف وحدة قصر البخاري