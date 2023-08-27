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أخبار الجزائر

إندلاع 3 حرائق غابات في ولاية الطارف

بقلم نادية بن طاهر
إندلاع 3 حرائق غابات في ولاية الطارف
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كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن إندلاع عدة حرائق في ولاية الطارف، منها ما تم إخماده ومنها ما لا تزال مندلعة.

وحسب ما نشرته الحماية المدنية، تتمثل الحالة العامة لحرائق الغابات
على الساعة الواحدة والنصف زوالا اليوم الأحد فيما يلي:

إخماد حريق لكرانة ببلدية الطارف نهائيا، فيما لا تزال عمليات الإخماد متواصلة بكل من حريق مجاز الكروسة ام علي بيلدية. وحريق سيدي محمد ببلدية عصفور. وحريق لمغلية البطحة ببلدية عصفور.

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