إندلاع 3 حرائق في تيزي وزو

تواصل فرق الحماية المدنية جهودها المكثفة لمكافحة ثلاثة حرائق غابات وأدغال في ولاية تيزي وزو.

وتُظهر إحصائيات المديرية العامة للحماية المدنية، حتى الساعة 13:30، أن جميع الحرائق ما زالت عمليات إخمادها جارية.

وتجري عمليات الإخماد حاليًا في مناطق مختلفة من الولاية. ففي قرية تقموت اعباش ببلدية أزفون، تعمل الفرق على إخماد حريق أدغال وأحراش بدعم من الوحدات البرية والجوية.

كما تتواصل نفس الجهود في قرية آيت عيشى ببلدية إجر، حيث تستعين فرق الإطفاء بالدعم الجوي للسيطرة على حريق الغابة.

وفي بلدية بونوح، يجري العمل على إخماد حريق أدغال وأحراش في منطقة تيزي حلوان.