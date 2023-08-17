إندلاع 4 حرائق بولايتي جيجل وبجاية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، أنه تم تسجيل إندلاع أربع حرائق بولايتي بجاية وجيجل.

وحسبما أفادت به الحماية المدنية، فقد تم تسجيل حريق غابة بالمكان المسمى جوة بلدية بوخليفة ودائرة تيشي بولاية بجاية. بالإضافة كذلك إلى حريق غابة بالمكان المسمى وزران بلدية أيت رزين ودائرة إغيل علي. حيث أن عملية إخماد الحريقين لا تزال متواصلة.

وبولاية جيجل، فقد تم تسجيل حريق غابة ببوشكاب بلدية أولاد رابح ودائرة سيدي معروف. وكذا حريق غابة في المكان المسمى الساحل بلدية الجمعة بني حبيبي ودائرة العنصر. حيث أن عملية الإخماد أيضا لا تزال متواصلة.