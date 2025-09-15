إندلاع 4 حرائق عبر هذه الولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، اليوم الإثنين، حتى الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تتوزع حالة هذه الحرائق حاليًا بين عمليتين جاريتين للإخماد. وحريق واحد تم إخماده ويخضع للحراسة، وحريق واحد أُخمِد نهائيًا.

وفي ولاية سوق أهراس، تتواصل عمليات الإخماد للسيطرة على حريقين: الأول في غابة بمنطقة قيراطة-أولاد بالشيح ببلدية المشروحة. والثاني في أدغال وأحراش بمنطقة القلالة ببلدية الحنانشة. أين تبذل فرق الإطفاء جهودًا كبيرة للتحكم في النيران ومنع انتشارها.

أما في ولاية بومرداس، فقد تم إخماد حريق الأدغال والأحراش في منطقة أيت عمر ببلدية بني عمران. وتخضع المنطقة حاليًا للحراسة المتواصلة لضمان عدم تجدد النيران.

وفي المقابل، شهدت ولاية بجاية إخمادًا نهائيًا لحريق الأدغال والأحراش الذي اندلع في منطقة سمعون وادي ببلدية شميني.