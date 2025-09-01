إندلاع 5 حرائق في جيجل

تواصل فرق الحماية المدنية في جيجل، جهودها للسيطرة على الحرائق المندلعة في مناطق مختلفة من الولاية.

وتشير الإحصائيات الأخيرة التي نشرنها مديرية الحماية المدنية بالولاية، إلى أن عدد الحرائق الإجمالي بلغ 5 حرائق. منها 2 تم إخمادهما نهائيًا، وواحد وُضع تحت الحراسة، بينما لا تزال العمليات جارية لإخماد الحريقين المتبقيين.

وتتواصل جهود إخماد حريق أدغال وأحراش في منطقة أمرزوي ببلدية برج الطهر. بالإضافة إلى حريق آخر في منطقة تانفدور ببلدية الميلية، والذي أصبح الآن تحت السيطرة.

وفي المقابل، تمكنت الفرق من إخماد حريقين بشكل نهائي في بوعزون جيمار (الشقفة) وبني ميمون (أولاد يحيى خدروش).

بينما وُضع حريق في منطقة المسايكة (أولاد يحيى خدوش) تحت الحراسة لمنع تجدده.