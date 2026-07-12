إندلاع 51 حريقا عبر هذه الولايات

أحصت مصالح الحماية المدنية إجمالي 51 حريقًا مسجلاً للغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية عبر عدة ولايات، إلى غاية الساعة الواحدة من زوال اليوم الأحد.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، نجحت فرق الإطفاء في الإخماد النهائي لـ 15 حريقًا عبر الوطن. بينما تم وضع 10 حرائق أخرى تحت الحراسة والمراقبة المستمرة. في حين تتواصل العمليات الميدانية للسيطرة على 26 حريقًا متبقيًا.

وتتركز جهود الإخماد حاليًا في قطاع الغابات والأدغال على مستوى ولاية تيزي وزو ببلديات بني دوالة، الأربعاء نايت إيراثن، تيزي غنيف، عين الحمام، وفريقات. بالإضافة إلى ولاية بجاية ببلديات بني معوش، تيشي، درقينة، وسوق الاثنين.

كما تستمر العمليات بكل من سيدي معروف بجيجل، وسرج الغول وبني ورتيلان بسطيف، وبكوش لخضر بسكيكدة، وبوشقوف بقالمة، ومشروحة بسوق أهراس.

وفي المقابل، نجحت المصالح في إخماد حرائق غابات وأحراش نهائيًا بحي 600 مسكن ببجاية، وقرية عشايبو بالبويرة، وتابلاط بالمدية، والقرارم قوقة بميلة. في حين تحولت حرائق برباشة وخراطة ببجاية، وشعبة البقرات بتبسة، وحمادي كرومة بسكيكدة. وموقعي قيقبة وسبع مزاير بقالمة إلى مرحلة الحراسة المستمرة بعد التحكم فيها.

أما بخصوص حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والنخيل، فلا تزال النيران قيد الإخماد بجبل بوعريف بباتنة، وبني مليكش ببجاية. وسيدي عقبة وجمورة ببسكرة، ومهدية وعين كرمس بتيارت. وعين الكبيرة وصالح باي بسطيف، ومليانة بعين الدفلى، والمنطقة الفلاحية بالمغير.

واختتمت الحماية المدنية بنجاح عمليات الإطفاء الكلي لمحاصيل وأشجار ونخيل في عين بسام بالبويرة، وماوكلان بسطيف. وعين السخونة بسعيدة، والبسباس بالطارف. ودوادوة بتيبازة، وتاجنانت بميلة، والمنيعة. إلى جانب عدة تدخلات ناجحة بالمدية شملت بلديات سدراية، المدية، العزيزية، والعمارية. بينما وُضعت محاصيل أخرى تحت الحراسة في خزارة بقالمة، وزيغود يوسف بقسنطينة، وعين الملح بالمسيلة، والتلاغمة بميلة.